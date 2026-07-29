तलाक के सालों बाद राजा चौधरी ने बताया क्यों कस्टडी छोड़ लिया फ्लैट?

हालांकि, राजा ने कथित तौर पर अकेले मालिकाना हक की मांग की. श्वेता ने कहा कि राजा तलाक और अपनी बेटी की कस्टडी छोड़ने के लिए तभी सहमत हुए जब उन्हें एक फ्लैट मिला.