अगर आप भी हैं भोजपुरी फिल्मों के दीवानें, तो यहां देखें आम्रपाली दूबे की फिल्में
Preeti-rajput
Feb 02, 2026
Feb 02, 2026
Preeti-rajput
निरहुआ हिंदुस्तानी में आम्रपाली दूबे निरहुआ के साथ नजर आई थीं.
फिल्म पटना से पाकिस्तान एक्शन-रोमांस से भरपूर पॉपूलर फिल्म है.
निरहुआ हिंदुस्तानी 3 साल 2018 में रिलीज हुई थी. यह फिल्म भी लोगों को काफी पसंद आई थी.
निरहुआ रिक्शावाला 2 में भी आम्रपाली दूबे ने धमाल मचा दिया था.
फिल्म बॉर्डर भोजपुरी की सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्मों की लिस्ट में शुमार हैं.
निरहुआ चलल लंदन (2019) को लोगों ने काफी पसंद किया था.
भोजपुरी फिल्म राजा बाबू में उन्हें परफॉर्मेंस के लिए काफी सराहा गया था.
