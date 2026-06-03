'पहली बारिश' के पानी में छिपे हैं ये 'अमृत' समान फायदे

महर्षि वाग्भट बताते है कि 'गङ्गान्बु नभसो भ्रष्टं स्पृष्टं तु अर्केन्दु मारुतै:'
अर्थ:- किसी भी समय बारिश हो और उस पानी स्टोर करके पी लें तो हमारे शरीर को 5 बेनिफिट मिलते हैं
पहला फायदा 'जीवनं' यानी बरिश का पानी हमारी वाइटैलिटी को बढ़ाता है
दूसरा फायदा 'तर्पण' यानी हमारे शरीर को हष्ट-पुष्टि बनाता है
तीसरा फायदा- 'ह्रदयं' यानी हमारे हार्ट हेल्थ को दुरुस्त करता है
चौथा फायदा- 'बुद्धि प्रबोधनं' यानी हमारी बुद्धि शक्ति और मेधा शक्ति को बढ़ाता है
पांचवा फायदा- 'लघु' यानी हमारी पाचन शक्ति को इंप्रूव करता है
इसे 'गंगाम्बु' भी कहते है यानी कि ये गंगा जल की तरह पवित्र और अमृत सामान है