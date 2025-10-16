✕
Oct 16, 2025
Prachi-tandon
घुटनों की कट-कट आवाज दूर करेगा यह लाल अनाज!
घुटनों और जोड़ों की मजबूती में लाल अनाज यानी रागी आपकी मदद कर सकती है.
लौंग का तेल सूखे फूलों की कलियों को आसवित करके बनाया जाता है।जो लौंग के पेड़ से एकत्र किए जाते हैं। पेड़ के अन्य भागों
रागी है फायदेमंद
लौंग का तेल सूखे फूलों की कलियों को आसवित करके बनाया जाता है।जो लौंग के पेड़ से एकत्र किए जाते हैं। पेड़ के अन्य भागों
रागी है फायदेमंद
रागी में कैल्शियम की भरपूर मात्रा होती है. ऐसा माना जाता है कि रागी में दूध से भी ज्यादा कैल्शियम होता है.
हड्डियां बनेंगी मजबूत
हड्डियों के साथ-साथ मांसपेशियों की मरम्मत करने में भी रागी फायदेमंद हो सकती है.
मांसपेशियों की मरम्मत
सर्दियों के मौसम में घुटनों में अकड़न और दर्द की समस्या बढ़ जाती है. ऐसे में रागी में मौजूद मैग्नीशियम सूजन और दर्द में राहत दे सकता है.
सूजन और दर्द
रागी सिर्फ जोड़ों या हड्डियों के लिए फायदेमंद नहीं होती है. यह कई परेशानियों का रामबाण है.
कई हैं फायदे
रागी की रोटी शुगर के मरीजों के लिए फायदेमंद होती है. यह ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करती है और पाचन भी सही करती है.
डायबिटीज में असरदार
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.
Disclaimer
Read More
शीघ्रपतन की समस्या होगी दूर, अपनाएं ये 5 तरीके
यौन इच्छा की कमी सुधार देंगे ये 7 फल!
धनतेरस पर प्रदोष व्रत का शुभ संयोग, धन प्राप्ति के लिए करें ये उपाय
धनतेरस और दिवाली के दिन करें माता लक्ष्मी के इन मंत्रों का जाप