जन्मदिन पर कन्नड़ एक्ट्रेस के साथ फैन ने किया घिनौना कांड!

कन्नड़ एक्ट्रेस रचिता राम, जिन्हें लोग प्यार से डिंपल क्वीन भी कहते हैं, उनके साथ जन्मदिन पर एक फैन ने सेल्फी के बाद ऐसा कांड किया, जिसके बाद एक्ट्रेस भी दंग रह गई.