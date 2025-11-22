✕
नाश्ते में झटपट तैयार करें चटपटा शेजवान पोटैटो फ्राई, नोट कर लें आसान रेसिपी!
क्या आप भी नाश्ते में पकौड़े और कटलेट खा-खाकर बोर हो गए हैं और अब चाय के साथ कुछ चटपटा और हल्का खाने का सोच रहे हैं.
तो आइए आज हम आपको नाश्ते में चाय के साथ खाने के लिए चटपटा शेजवान पोटैटो फ्राई बनाने की सबसे आसान रेसिपी बताते हैं.
इसे बनाने के लिए आपको चाहिए छोटे आकार के उबले आलू, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, शेजवान सॉस, नमक, टोमैटो सॉस और लाल मिर्च.
साथ ही आपको बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटा हुआ लहसुन, कॉर्न फ्लोर, तेल और बारीक कटा शिमला मिर्च भी चाहिए.
शेजवान पोटैटो फ्राई बनाने के लिए सबसे पहले आलू को क्रश करके चपटा कर लें, साथ ही इसके ऊपर नमक और लाल मिर्च लगा लें.
अब कढ़ाई में तेल गर्म करके धीमी आंच पर इसे सुनहरा होने तक फ्राई करके निकाल लें और एक पैन में थोड़ा तेल गर्म करें.
फिर इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन, प्याज, हरी मिर्च और शिमला मिर्च डालकर अच्छे से पका लें, साथ ही टोमैटो सॉस डालें.
अब कॉर्न फ्लोर और पानी का घोल बनाकर इसमें डालकर पकाएं और अंत में शेजवान सॉस, नमक और फ्राइड आलू डालकर चलाएं.
लीजिए तैयार है आपका गरमा गरम चटपटा शेजवान पोटैटो फ्राई, अब नाश्ते में चाय के साथ इसका मजा लें.
