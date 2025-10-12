✕
Oct 12, 2025
Karishma-upadhyay
अचानक घर पर आ रहे हैं मेहमान, तो इस रेसिपी से झटपट बना लें रेस्टोरेंट स्टाइल खास सब्जी!
ऐसा अक्सर कई लोगों के साथ होता है कि अचानक घर पर मेहमान आ जाते हैं, हड़बड़ी में समझ नहीं आता की बनाया जाए.
ऐसे में अगर आपके घर पर भी अचानक मेहमान आ जाते हैं और आप सोच में पड़ जाती हैं कि इतनी जल्दी क्या बनाएं.
तो आइए आज हम आपको मिनटों में तैयार होने वाली रेस्टोरेंट स्टाइल मिक्स वेज की सब्जी बनाने की सबसे आसान रेसिपी बताते हैं.
मिक्स वेज की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले फूलगोभी, गाजर, बींस, शिमला मिर्च, मटर और आलू को छोटे टुकड़ों में काट लें.
फिर कढ़ाई में तेल गरम करके इन सब्जियों को हल्का भून लें, साथ ही अलग से प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और काजू को भूनकर पेस्ट बना लें.
अब कढ़ाई में हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, जीरा पाउडर और नमक डालकर तैयार किया हुआ मसाला पेस्ट डालें और तेल छोड़ने तक भूनें.
फिर थोड़ा पानी डालकर 5 से 7 मिनट पकाएं, साथ ही हल्का फ्राई किया हुआ पनीर और कसूरी मेथी डालें.
अब मलाई या फ्रेश क्रीम डालकर इसे रेस्टोरेंट जैसा क्रीमी टेक्सचर दें, साथ ही ऊपर से हरा धनिया डालें और ढककर 2 मिनट पकाएं.
लीजिए तैयार है आपकी रेस्टोरेंट स्टाइल मिक्स वेज की सब्जी, अब इसे रोटी, नान या पुलाव के साथ सर्व करें.
Read More
घर पर बनाएं नेचुरल लिप बाम, होंठ रहें मुलायम और फटे नहीं
बला की खूबसूरत मैथ्यू हेडन की बेटी इंडिया में छाईं
कॉटन साड़ी बनती जा रही है पापड़ जैसी कड़क, तो ये घरेलू उपाय जरूर करेंगे आपकी मदद!
गंजेपन की समस्या से मिलेगा छुटकारा, बस आजमाकर देखें ये घरेलू नुस्खे!