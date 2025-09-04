\u092d\u093e\u0917\u0926\u094c\u0921\u093c \u092d\u0930\u0940 \u0938\u0941\u092c\u0939 \u092e\u0947\u0902 \u0928\u093e\u0936\u094d\u0924\u093e \u0939\u0947\u0932\u094d\u0926\u0940 \u0914\u0930 \u091c\u0932\u094d\u0926\u0940 \u092c\u0928\u0928\u0947 \u0935\u093e\u0932\u093e \u0939\u094b \u0924\u094b \u0926\u093f\u0928 \u092c\u0928 \u091c\u093e\u0924\u093e \u0939\u0948\u0964 \u0938\u0948\u0902\u0921\u0935\u093f\u091a \u0910\u0938\u0940 \u0939\u0940 \u090f\u0915 \u091d\u091f\u092a\u091f \u092c\u0928\u0928\u0947 \u0935\u093e\u0932\u0940 \u0921\u093f\u0936 \u0939\u0948, \u091c\u093f\u0938\u0947 \u0926\u0947\u0938\u0940 \u091f\u094d\u0935\u093f\u0938\u094d\u091f \u0926\u0947\u0915\u0930 \u0914\u0930 \u092d\u0940 \u092e\u091c\u0947\u0926\u093e\u0930 \u092c\u0928\u093e\u092f\u093e \u091c\u093e \u0938\u0915\u0924\u093e \u0939\u0948\u0964