अगर हो गए है एक ही तरीके के सैंडविच खा कर बोर तो ,आप भी ट्राइ करे ये कुछ टैस्टी सैंडविच

आलू मसाला सैंडविच बनाने के लिए आलू , प्याज हरी मिर्च और मसालों का मेल आपके सैंडविच को एकदम स्ट्रीट स्टाइल। 

 पनीर भुर्जी सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले प्याज - टमाटर  और मसालों के साथ भूनें और ब्रेड में फिल करके ग्रिल करे ये हेल्थी के साथ प्रोटीन वाला भी होता है।

अगर आपको भी पोहा खाना पसंद है तो आपको भी ये पोहा सैंडविच ट्राइ करना चाइए जिसमे बचा हुआ पोहा को ब्रेड में भरे और ग्रिल करके खा ले।

चीज चिली गार्लिक सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले उसमे चीज, हरी मिर्च, लहसुन और चाट मसाला मिल कर बनाए ये आपको एक अलग और देसी फ्लैवर के साथ चीजी ट्विस्ट देगा।

पालक कॉर्न सैंडविच सुबह खाने के लिए एकदम परफेक्ट है इसे बनाने के लिए उबले हुए कॉर्न और पालक की सब्जी को ब्रेड में फिल करके टोस्ट करके सर्व करे

अगर आप एक ही तरीके के सैंडविच खा के बोर हो गए है तो आपको भी ये सैंडविच खा सकते है जिसको बनाने के लिए बचे हुए छोले को मैश करें फिर ब्रेड में लगाएं और ग्रिल करे

सूजी वेज सैंडविच बनाने के उसके अंदर सूजी , दही और बारीक कटी सब्जियां से बना बैटर ब्रेड पर लगाएं और सेकें