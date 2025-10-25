✕
Oct 25, 2025
Komal-singh
इजी वर्मिसेली उपमा रेसिपी
वर्मिसेली उपमा एक आसान और हेल्दी नाश्ते का ऑप्शन है. यह जल्दी बन जाता है और इसमें पोषण भी भरपूर होता है.
अगर आप सुबह जल्दी नाश्ता करना चाहते हैं या हल्का और स्वादिष्ट ब्रेकफास्ट चाहते हैं, तो वर्मिसेली उपमा आपके लिए परफेक्ट है.
वर्मिसेली, हरी मिर्च, प्याज, गाजर, मटर, हल्का नमक, हल्का तेल, हल्का जीरा और पानी तैयार रखें.
कढ़ाई में 1–2 चम्मच तेल डालें और उसे गरम करें.उसके बाद कढ़ाई में तेल डालें और जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें जीरा डालें और सुनहरा होने तक भूनें.
फिर प्याज, हरी मिर्च, गाजर और मटर डालकर 2–3 मिनट तक हल्का भूनें.
कच्ची वर्मिसेली को सब्जियों में डालें और हल्का भूनें.4 कप पानी डालें और नमक डालकर उबालें.
ढककर 5–7 मिनट तक पकाएँ जब तक वर्मिसेली पूरी तरह से नरम और पानी सूख न जाए.
गरम-गरम वर्मिसेली उपमा को हरा धनिया या नींबू के साथ सर्व करें.
