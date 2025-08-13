इस गणेश चतुर्थी पर झटपट बनाएं कुछ  इस तरह मोदक

पहले चावल का आटा, नारियल, गुड़, घी और इलायची जैसी सभी सामग्री एक जगह इकट्ठा कर लें ताकि काम आसान हो।

पानी गरम करें, उसमें चावल का आटा डालें, नरम गूंध लें और ढककर थोड़ी देर के लिए रख दें ताकि आटा फूल जाए।

नारियल और गुड़ को घी में धीमी आंच पर भूनें, इलायची डालकर मिलाएं और ठंडा होने के लिए अलग रख दें।

आटे से छोटी-छोटी लोई बनाएं, हथेली से गोल करें और पतला बेल लें ताकि उसमें आसानी से भरावन डाली जा सके।

बेली हुई लोई में नारियल-गुड़ की भरावन रखें, किनारों को मिलाकर मोदक का आकार दें और अच्छी तरह सील कर लें।

स्टीमर में पानी गरम करें, मोदक को केले के पत्ते पर रखें ताकि चिपके नहीं और स्टीम करने में खुशबू बढ़े।

मध्यम आंच पर 10-12 मिनट तक मोदक को स्टीम करें, जब तक परत पारदर्शी और हल्की चमकदार न हो जाए।

स्टीम होने के बाद मोदक पर हल्का घी लगाएं, प्लेट में सजाएं और परोसने के लिए तैयार रखें।