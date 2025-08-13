इस गणेश चतुर्थी पर झटपट बनाएं कुछ  इस तरह मोदक

\u0917\u0923\u0947\u0936 \u091a\u0924\u0941\u0930\u094d\u0925\u0940 \u092a\u0930 \u092e\u094b\u0926\u0915 \u092c\u0928\u093e\u0928\u093e \u090f\u0915 \u0938\u0941\u0902\u0926\u0930 \u092a\u0930\u0902\u092a\u0930\u093e \u0939\u0948\u0964 \u092f\u0939 \u092d\u0917\u0935\u093e\u0928 \u0917\u0923\u0947\u0936 \u0915\u093e \u092a\u094d\u0930\u093f\u092f \u092d\u094b\u0917 \u0939\u0948 \u0914\u0930 \u092e\u093f\u0920\u093e\u0938 \u0938\u0947 \u092d\u0930\u093e \u0938\u094d\u0935\u093e\u0926\u093f\u0937\u094d\u091f \u0935\u094d\u092f\u0902\u091c\u0928 \u0939\u0948\u0964 \u091a\u093e\u0935\u0932 \u0915\u0947 \u0906\u091f\u0947 \u0915\u0940 \u092e\u0941\u0932\u093e\u092f\u092e \u092a\u0930\u0924 \u0914\u0930 \u0928\u093e\u0930\u093f\u092f\u0932-\u0917\u0941\u0921\u093c \u0915\u0940 \u092e\u0940\u0920\u0940 \u092d\u0930\u093e\u0935\u0928 \u0939\u0930 \u0915\u093f\u0938\u0940 \u0915\u093e \u092e\u0928 \u092e\u094b\u0939 \u0932\u0947\u0924\u0940 \u0939\u0948\u0964