Sep 28, 2025
Komal-singh
घर पर बनाएं कैफे जैसा टेस्टी चीजी गार्लिक ब्रेड
ब्रेड स्लाइस, मक्खन, लहसुन, हरा धनिया, नमक, काली मिर्च और कद्दूकस किया हुआ चीज.
मक्खन में कद्दूकस किया हुआ लहसुन और नमक-मेरी मसाला डालकर अच्छी तरह मिलाएँ.
ब्रेड स्लाइस पर तैयार गार्लिक बटर को समान रूप से फैलाएँ.
हर स्लाइस पर कद्दूकस किया हुआ चीज छिड़कें.
ब्रेड को ओवन या टोस्टर में 180°C पर रखें.
10-12 मिनट तक या जब तक चीज सुनहरी और पिघली न हो जाए.
ब्रेड को गरम-गरम प्लेट में निकालें और हरा धनिया से सजाएँ.
घर पर ही कैफे जैसी टेस्टी चीजी गार्लिक ब्रेड तैयार, मेहमा
न भी तारीफ करेंगे.
