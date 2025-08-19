पैनकेक एक ऐसा नाश्ता है जिसे बच्चे हों या बड़े, हर कोई बड़े चाव से खाता है
एक बाउल में मैदा, चीनी, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और नमक अच्छी तरह मिला लें।
अब इसमें धीरे-धीरे दूध और तेल डालते हुए मिक्स करें।
बेटर में वनीला एसेंस डालें ताकि पैनकेक में हल्की मिठास और खुशबू आए।
बेटर न बहुत गाढ़ा हो और न बहुत पतला। अगर ज़रूरत लगे तो थोड़ा और दूध डालें।
एक चमचे से बेटर तवे पर डालें और हल्का फैलाएँ।
पैनकेक को धीमी आँच पर पकाएँ ताकि वह अंदर तक अच्छे से फूल जाए। जब ऊपर छोटे-छोटे बुलबुले दिखने लगें तो समझिए एक साइड पक गई है।
अब पैनकेक को धीरे से पलटें और दूसरी तरफ से भी सुनहरा होने तक सेंकें।