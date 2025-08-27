क्या आप भी चाहते हैं लंबे और मजबूत नेल्स? ये घरेलू तरीके जरूर अपनाएं
नारियल या बादाम का तेल हल्के हाथों से मालिश करें। यह सिर्फ नाखून मजबूत नहीं करता बल्कि उन्हें चमकदार भी बनाता है।
अंडा, बादाम, पालक और दालें ये नाखूनों के लिए छोटे सुपरहीरो हैं। प्रोटीन और बायोटिन की कमी नाखूनों को पतला और टूटने वाला बना देती है।
लगातार नेल पॉलिश लगाने से नाखून सूखते हैं। हफ्ते में 1–2 दिन बिना पॉलिश के रहने दें।
हाथों की हल्की मसाज, गर्म पानी में डुबोना या क्यूटिकल्स को धीरे से दबानासब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाकर नाखून की ग्रोथ तेज करता है।
डिटर्जेंट या साफ-सफाई के केमिकल्स नाखूनों को कमजोर कर देते हैं। घर का काम करते समय दस्ताने पहनें।
जमीन पर गिरे नाखून की तरह टूटने से बचाने के लिए हल्का नेल हार्डनर लगाएं।