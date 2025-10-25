डीप फ्राइंग के लिए तेल को मध्यम आंच पर गरम करें. ध्यान रखे कि तेल ज्यादा गर्म न हो वरना बॉल्स बाहर से जल सकते हैं और अंदर कच्चे रह जाएंगे.