Oct 25, 2025
Komal-singh
कुरकुरी और स्वादिष्ट चीज बॉल्स रेसिपी
चीज बॉल्स हर उम्र के लोगों का फेवरेट स्नैक हैं.
क्रिस्पी बाहर से और सॉफ्ट अंदर से ये स्नैक पार्टियों, बच्चों के लिए और मूवी टाइम के लिए परफेक्ट है.
इस आसान रेसिपी में हम आपको बताएंगे कैसे कुछ सिंपल इंग्रेडिएंट्स से आप घर पर ही टेस्टी और क्रिस्पी चीज बॉल्स बना सकते हैं.
चीज बॉल्स बनाने के लिए आपको चाहिए, चीज, आलू, ब्रेड क्रम्ब्स, हरी मिर्च, नमक, काली मिर्च, कॉर्नफ्लोर और तेल. सारी सामग्री फ्रेश और अच्छे क्वालिटी की होनी चाहिए.
आलू को अच्छी तरह से उबालकर मैश कर लें. यह चीज़ बॉल्स का बेस बनेगा और इसे चिकना और सॉफ्ट बनाएगा.
मैश किए हुए आलू में कद्दूकस किया हुआ चीज़, हरी मिर्च, नमक और काली मिर्च मिलाएं. यह मिश्रण फ्लेवर और क्रंच के लिए जरूरी है.
मिश्रण से छोटे-छोटे बॉल्स बना लें. बॉल्स का साइज न ज्यादा बड़ा न बहुत छोटा हो – ताकि यह फ्राइ करते समय अच्छे से क्रिस्पी हों.
चीज बॉल्स को पहले कॉर्नफ्लोर में और फिर ब्रेड क्रम्ब्स में रोल करें. यह स्टेप क्रिस्पी टेक्सचर देगा.
डीप फ्राइंग के लिए तेल को मध्यम आंच पर गरम करें. ध्यान रखे कि तेल ज्यादा गर्म न हो वरना बॉल्स बाहर से जल सकते हैं और अंदर कच्चे रह जाएंगे.
गरम तेल में चीज बॉल्स डालकर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें. इसे बार-बार पलटें ताकि हर साइड क्रिस्पी और गोल्डन हो.
कुरकुरी बाहर और सॉफ्ट अंदर, चीज बॉल्स बनाने का आसान तरीका
