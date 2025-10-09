✕
Oct 09, 2025
Karishma-upadhyay
माइक्रोवेव में भूलकर भी न रखें ये 6 चीजें, वरना मिनटों में हो सकता है बड़ा धमाका!
आजकल के समय में ज्यादातर घरों में माइक्रोवेव तो जरूर होता है और लोग इसे काफी इस्तेमाल भी करते हैं.
ऐसे में अगर आपके किचन में भी माइक्रोवेव है और आप इसे इस्तेमाल करते वक्त कुछ भी अंदर रख देते हैं.
तो आइए आज हम आपको ऐसी 6 चीजें के बारे में बताते हैं, जिन्हें माइक्रोवेव में रखने से बड़ा धमाका हो सकता है.
इसके रेडिएशन से स्पार्क पैदा होता है, जिससे आग लग सकती है.
धातु या एल्युमिनियम फॉयल-
इसे अंदर रखने से भाप इकट्ठा होता है, जिससे कंटेनर फट सकता है.
बंद ढक्कन वाले डिब्बे-
ये अचानक गर्म होकर टूट सकते हैं, जिससे चोट लगने का खतरा रहता है.
थिन ग्लास बर्तन-
इनमें प्रेशर ज्यादा बढ़ने से पैक फट जाता है और ओवन खराब हो सकता है.
फ्रूट जूस के पैक-
ये गर्म होकर जहरीले रसायन छोड़ते हैं, जो सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है.
साधारण प्लास्टिक कंटेनर-
इसके अंदर काफी तेजी से भाप बनती है और दबाव से अंडा फट सकता है.
छिलके वाला अंडा-
Read More
केमिकल-फ्री मेकअप हटाने के आसान तरीके, स्किन भी रहे हेल्दी!
अब बनाएं चावल से नहीं, बल्कि चिया सीड्स की खीर, नोट कर लें आसान रेसिपी!
मानसिक तनाव बना सकता है आपको गंभीर बीमारियों का शिकार, जानें कैसे रखें खुद को स्ट्रेस फ्री!
क्या करवा चौथ पर यौन संबंध बनाने से टूट जाता है व्रत?