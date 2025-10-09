✕
Oct 09, 2025
Karishma-upadhyay
चीनी के डिब्बे में रख दें ये छोटी सी चीज, चींटियां रहेंगी कोसों दूर!
हर भारतीय किचन में आपको कुछ मिले ना मिले, लेकिन रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीनी जरूर मिल जाती है.
ऐसे में ज्यादातर लोग चीनी में आ रही नमी या चीटियों से काफी परेशान रहते हैं.
बता दें कि लोग इस बात से अंजान हैं कि एक ऐसी चीज है, जिसे चीनी के डिब्बे में रखने से इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है.
दरअसल हम बात कर रहे हैं लौंग की, जिसकी तीखी गंध चींटियों को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वे चीनी से दूर रहती हैं.
बता दें कि चीनी के डिब्बे में 4 से 5 लौंग डालने से आपको कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है.
लौंग नमी को भी सोखती है, जिससे चीनी लंबे समय तक सूखी और इस्तेमाल करने लायक रहती है.
अगर आपके चीनी के डिब्बे में पहले से चींटियां हों तो चीनी को थाली में फैलाकर उसमें लौंग डाल दें.
ऐसे में अगर आप चाहें तो लौंग के साथ तेजपत्ता या कपूर भी मिला सकते हैं, इससे असर और बढ़ जाता है.
बता दें कि ये उपाय खासकर बारिश के मौसम में बेहद कारगर साबित होता है.
