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पंजाबी सिंगर जस मानक ने की सगाई
Sohail-rahman
Jul 28, 2026
Jul 28, 2026
Sohail-rahman
पंजाब के मशहूर सिंगर जस मानक ने सगाई की हैं.
उन्होंने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें साझा कर खबर की जानकारी दी है.
एक तस्वीर में वो कोमल को निहारते हुए नजर आ रहे हैं.
तो एक तस्वीर में कोमल तंवर को पायल पहनाते हुए नजर आ रहे हैं.
कोमल तंवर पेशे से फैशन डिजाइनर हैं.
वो अपने इंस्टाग्राम पर काफी ग्लैमरस फोटो शेयर करती हैं.
फैन्स को दोनों की जोड़ी काफी पसंद आ रही है.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सगाई में काफी करीबी दोस्त ही शामिल हुए थे.
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