पूजा में किस रंग का आसन बिछाएं?

पूजा, हवन या जाप करने से पहले लाल, पीले, हरे रंग और कुशा के आसन बिछाए जाते हैं, जिनका अपना धार्मिक महत्व है
लाल आसन- शक्ति, ऊर्जा, साहस और मनोकामना सिद्धि के लिए, मां दुर्गा और हनुमान जी की पूजा में बिछाते हैं
पीला आसन- ज्ञान, बुद्धि, समृ्द्धि और सफलता के लिए, भगवान विष्णु और भगवान श्रीकृष्ण की पूजा में बिछाते हैं
सफेद आसन- शांति, पवित्रता, मानसिक शांति और मोक्ष प्राप्ति के लिए, भगवान शिव और गणेश जी की पूजा में बिछाते हैं
हरा आसन- धन, समृद्धि स्वास्थ्य और नए कामों की सिद्धि के लिए, भगवान विष्णु, धन्वंतरि, कुबेर देव की पूजा में बिछाते हैं
नीला आसन- धैर्य, स्थिरता, आध्यात्मिक उन्नति और नकारात्मक ऊर्जा के लिए, शनिदेव, भगवान श्री कृष्ण की पूजा में बिछाते हैं
गुलाबी आसन- प्रेम, सौहार्द, संबंधों में मधुरता और इमोशनल बैलेंस के लिए, लक्ष्मी जी और राधा जी की पूजा में बिछाते हैं
काला आसन- नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा, शक्ति और तंत्र साधना के लिए, काली मां और काल भैरव की पूजा में बिछाते हैं.