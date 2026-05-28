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पूजा में किस रंग का आसन बिछाएं?

Kajal-jain
May 28, 2026
May 28, 2026
Kajal-jain

पूजा, हवन या जाप करने से पहले लाल, पीले, हरे रंग और कुशा के आसन बिछाए जाते हैं, जिनका अपना धार्मिक महत्व है

लाल आसन- शक्ति, ऊर्जा, साहस और मनोकामना सिद्धि के लिए, मां दुर्गा और हनुमान जी की पूजा में बिछाते हैं

पीला आसन- ज्ञान, बुद्धि, समृ्द्धि और सफलता के लिए, भगवान विष्णु और भगवान श्रीकृष्ण की पूजा में बिछाते हैं

सफेद आसन- शांति, पवित्रता, मानसिक शांति और मोक्ष प्राप्ति के लिए, भगवान शिव और गणेश जी की पूजा में बिछाते हैं

हरा आसन- धन, समृद्धि स्वास्थ्य और नए कामों की सिद्धि के लिए, भगवान विष्णु, धन्वंतरि, कुबेर देव की पूजा में बिछाते हैं

नीला आसन- धैर्य, स्थिरता, आध्यात्मिक उन्नति और नकारात्मक ऊर्जा के लिए, शनिदेव, भगवान श्री कृष्ण की पूजा में बिछाते हैं

गुलाबी आसन- प्रेम, सौहार्द, संबंधों में मधुरता और इमोशनल बैलेंस के लिए, लक्ष्मी जी और राधा जी की पूजा में बिछाते हैं

काला आसन- नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा, शक्ति और तंत्र साधना के लिए, काली मां और काल भैरव की पूजा में बिछाते हैं.

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