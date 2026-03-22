वो खिलाड़ी जिन्होंने IPL में शामिल होने के लिए छोड़ी PSL

Mar 22, 2026
Shubahm-srivastava

वो 6 खिलाड़ी जिन्होंने IPL में शामिल होने के लिए छोड़ी PSL

Dasun Shanaka बने Rajasthan Royals का हिस्सा, Sam Curran की जगह टीम में शामिल

Blessing Muzarabani ने Islamabad United छोड़ा, Kolkata Knight Riders में एंट्री

Corbin Bosch ने Peshawar Zalmi छोड़ा, Mumbai Indians जॉइन, PCB का बैन लगा

Kusal Mendis ने Quetta Gladiators छोड़ा, Gujarat Titans में IPL डेब्यू किया

Mitchell Owen ने Peshawar Zalmi छोड़ा, Punjab Kings में शामिल हुए

Kyle Jamieson ने Quetta Gladiators छोड़ा, Punjab Kings के लिए खेले

इससे साफ दिख रहा है कि Indian Premier League की लोकप्रियता बढ़ी है, जिससे PSL से खिलाड़ी लगातार IPL में शिफ्ट हो रहे

उल्टी चप्पल क्यों मानी जाती है अशुभ? जानिए इसके पीछे की असली वजहवो खिलाड़ी जिन्होंने IPL में शामिल होने के लिए छोड़ी PSLहफ्ते में बस एक बार करें ये एक्सरसाइज, याददाश्त बनेगी सुपर-शार्पदुनिया का सबसे भारी हाथी कितने वजन का है?