✕
“प्रोटीन और नमी: खूबसूरत और मजबूत बालों का सीक्रेट फ़ॉर्मूला”
Heena-khan
Jan 10, 2026
Jan 10, 2026
Heena-khan
“प्रोटीन और नमी: खूबसूरत और मजबूत बालों का सीक्रेट फ़ॉर्मूला”
बालों की सेहत की असली नींव प्रोटीन और नमी होती है।
प्रोटीन बालों को मजबूत बनाता है और टूटने से बचाता है।
नमी (Moisture) बालों को मुलायम और चमकदार बनाए रखती है।
प्रोटीन की कमी से बाल कमजोर और बेजान हो जाते हैं।
नमी कम होने पर बाल रूखे और फ्रिज़ी दिखने लगते हैं।
सही संतुलन से बाल मजबूत, स्वस्थ और खूबसूरत रहते हैं।
Read More
“प्रोटीन और नमी: खूबसूरत और मजबूत बालों का सीक्रेट फ़ॉर्मूला”
खाने-पीने के लिए दीवाने हैं Kartik Aaryan, चीट मील का उठाते हैं लुत्फ
फैटी लिवर: ऐसे फूड्स जो मदद करते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं
साधारण रोटी छोड़िए! बस आटे में मिलाएं ये एक चीज़ और बीमारियां भूल जाइए