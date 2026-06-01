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नाखूनों की सुरक्षा है बहुत जरूरी, हो सकती हैं ये बीमारियों
Deepika-pandey
Jun 01, 2026
Jun 01, 2026
Deepika-pandey
नाखूनों को साफ और सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है.
अगर आपके नाखून गंदे रहते हैं, तो फंगल इंफेक्शन हो सकता है.
पैरालोनिशिया हो सकता है.
नेल सोरायसिस हो सकता है.
भंगुर नाखून हो सकते हैं.
नाखून कमजोर हो सकते हैं.
ब्यू लाइन्स हो सकती हैं.
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