कभी इंजीनियर बनना चाहती थीं प्रियंका चोपड़ा, फिर एक्ट्रेस बन मचाया धमाल

प्रियंका चोपड़ा ने 2003 की फिल्म 'द हीरो: लव स्टोरी ऑफ़ ए स्पाई' से बॉलीवुड में कदम रखा था. लेकिन उनकी पहली फिल्म 2002 की तमिल फिल्म 'थमिज़न' थी, जिसमें उन्होंने अभिनेता विजय के साथ मुख्य भूमिका निभाई थी.