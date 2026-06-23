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कहां से सांसद हैं प्रिया सरोज?
Sohail-rahman
Jun 23, 2026
Jun 23, 2026
Sohail-rahman
उत्तर प्रदेश के मछलीशहर से समाजवादी पार्टी की लोकसभा सांसद हैं.
भारतीय टीम के क्रिकेटर रिंकू सिंह से सगाई हो गई है.
बहुत जल्द दोनों की शादी होने वाली हैं.
प्रिया सरोज के पिता तूफानी 3 बार के सांसद और वर्तमान में जौनपुर में केराकत सीट से विधायक हैं.
प्रिया सरोज ने नोएडा के एमिटी विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री हासिल की हैं.
सांसद के साथ-साथ प्रिया सरोज सामाजिक न्याय और अधिकारिता पर संसदीय समिति की सदस्य भी हैं.
प्रिया सरोज के पास कुल 11.26 लाख रुपये की संपत्ति है.
सांसद प्रिया सरोज के पास न तो जमीन है, न ही घर और न ही कोई गाड़ी.
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