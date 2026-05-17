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भारत की बेशकीमती धरोहरें, जो विदेशों में हैं कैद
Kamesh-dwivedi
May 17, 2026
May 17, 2026
Kamesh-dwivedi
आज हम आपको भारत के कुछ बेशकीमती धरोहरों के बारे में बताएंगे, जो इस वक्त विदेशों में कैद हैं.
कोहिनूर हीरा
अमरावती मार्बल्स
महाराजा रणजीत सिंह का स्वर्ण सिंहासन
टीपू सुल्तान का ‘टाइगर'
पदशाहनामा पांडुलिपि
कुलु फूलदान
कोणार्क की सूर्य प्रतिमा
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