Nov 22, 2025
Anshika-thakur
पेट साफ न होने पर हो सकती है ये 5 बीमारियां
उनका कहना है कि, कार्ड इस्तेमाल के बाद काम का नहीं रहता
भगवान की तस्वीरों को कबाड़ में डालने से अपमान होता है
शादी के कार्ड को केवल एक समय के लिए इस्तेमाल किया जाता है
इसी कारण पवित्र तस्वीरों का कचरे में जाना परंपरा का सम्मान तोड़ता है
यही कारण है कि शादी कार्ड में भगवान की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए
महाराज ने कहा कि, कार्ड्स में सिर्फ दूल्हा-दुल्हन की जानकारी होनी चाहिए
आजकल लोग शादी के कार्ड्स पर शिव-पर्वती और राम-सीता की तस्वीरें लगाते हैं
हमें भगवान की हर छवि का सम्मान करना चाहिए
