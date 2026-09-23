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प्रेम चोपड़ा की 5 फिल्में, जिनमें निभाई विलेन की भूमिका
Kamesh-dwivedi
Sep 23, 2026
Sep 23, 2026
Kamesh-dwivedi
बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता प्रेम चोपड़ा ने अपने अभिनय करियर में कई जबरदस्त फिल्मों में काम किया है. हम आपको उनके कुछ निगेटिव किरदार के बारे में बताएंगे.
उपकार- पूरन की भूमिका में
कटी पतंग- कैलाश
दोस्ताना- शातिर अपराधी
दो अनजाने- रणजीत
फूल बने अंगारे- भ्रष्ट राजनेता बिशंबर प्रसाद
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