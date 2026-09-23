प्रेम चोपड़ा की 5 फिल्में, जिनमें निभाई विलेन की भूमिका

Kamesh-dwivedi

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता प्रेम चोपड़ा ने अपने अभिनय करियर में कई जबरदस्त फिल्मों में काम किया है. हम आपको उनके कुछ निगेटिव किरदार के बारे में बताएंगे.