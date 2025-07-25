Shahruk Khan को इस एक्ट्रेस ने सबके सामने मारा था थप्पड़

shahruk khan was slapped in a film shoot-\u092a\u094d\u0930\u0940\u0924\u093f \u091c\u093c\u093f\u0902\u091f\u093e \u0928\u0947 '\u0915\u092d\u0940 \u0905\u0932\u0935\u093f\u0926\u093e \u0928\u093e \u0915\u0939\u0928\u093e' \u0915\u0947 \u0938\u0947\u091f \u092a\u0930 \u0936\u093e\u0939\u0930\u0941\u0916 \u0916\u093e\u0928 \u0915\u094b \u0925\u092a\u094d\u092a\u0921\u093c \u092e\u093e\u0930\u093e \u0964\u092a\u094d\u0930\u0940\u0924\u093f \u091c\u093c\u093f\u0902\u091f\u093e \u0928\u0947 \u0938\u093e\u0932\u094b\u0902 \u092c\u093e\u0926 \u0905\u092a\u0928\u0947 \u0938\u094b\u0936\u0932 \u092e\u0940\u0921\u093f\u092f\u093e \u092a\u0930 \u0907\u0938\u0915\u093e \u0916\u0941\u0932\u093e\u0938\u093e \u0915\u093f\u092f\u093e \u0964\n\n