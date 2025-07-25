Shahruk Khan को इस एक्ट्रेस ने सबके सामने मारा था थप्पड़

प्रीति ज़िंटा ने 'कभी अलविदा ना कहना' के सेट पर शाहरुख खान को थप्पड़ मारा ।

प्रीति ज़िंटा ने सालों बाद अपने सोशल मीडिया पर इसका खुलासा किया ।

उन्होंने कहा कि मैंने शाहरुख खान को सच में थप्पड़ मारा था, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी।

प्रीति ने कहा कि शाहरुख खान चाहते थे कि सीन एकदम सही हो।

प्रीति ने कहा कि मैं एक्टिंग में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि थप्पड़ मारने की टाइमिंग कैसे सही रखूँ

उन्होंने आगे कहा कि मैं फिल्म में थप्पड़ को असली दिखाने की कोशिश कर रही थी।

प्रीति ने कहा कि मैंने फिर कभी यह गलती नहीं की।

फिल्म 'कभी अलविदा ना कहना' 2006 में रिलीज़ हुई थी।