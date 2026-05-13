कितनी थी प्रतीक यादव की नेटवर्थ?

खबरों के मुताबिक मुलायम ने प्रतीक को राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया. उन्होंने इनकार कर दिया. उनकी संपत्ति काफी हद तक रियल एस्टेट और फिटनेस व्यवसायों से जुड़ी थी.