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कितनी थी प्रतीक यादव की नेटवर्थ?
Kamesh-dwivedi
May 13, 2026
May 13, 2026
Kamesh-dwivedi
सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव का आज 13 मई को 38 वर्ष की उम्र में निधन हो गया.
प्रतीक यादव का प्रमुख बिजनेस लखनऊ के गोमती नगर में स्थित जिम 'द फिटनेस प्लैनेट' था, जिसका पूर्व नाम 'आयरन कोर फिट' था.
इसके साथ ही वो जीव आश्रय फाउंडेशन भी चलाते थे, जो आवारा पशुओं को बचाने और उनकी देखभाल करने का काम करता था.
2017 में, चुनावी हलफनामों से पता चला कि प्रतीक यादव के पास 5.23 करोड़ रुपये से अधिक की लैंबोर्गिनी थी.
उनकी अनुमानित कुल संपत्ति 6-7 करोड़ रुपये थी.
खबरों के मुताबिक मुलायम ने प्रतीक को राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया. उन्होंने इनकार कर दिया. उनकी संपत्ति काफी हद तक रियल एस्टेट और फिटनेस व्यवसायों से जुड़ी थी.
उनकी पत्नी अपर्णा यादव हैं, जो भाजपा नेता हैं.
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