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कृति सेनन के साथ किया काम, अब शोबीज छोड़ चुनीं अध्यात्म की राह
Sohail-rahman
Jun 13, 2026
Jun 13, 2026
Sohail-rahman
प्रनवी तिवारी ने कृति सेनन और कई बड़े सेलेब्स संग विज्ञापन में काम किया है.
एक्टिंग की दुनिया में आने से पहले वो एयर होस्टेस हुआ करती थीं.
उसके पास सबकुछ था, लेकिन उनका मन अशांत रहता था.
फिर फरवरी 2025 में प्रेमानंद महाराज को सुनना शुरू किया.
फिर उसने पता किया तो पता चला कि प्रेमानंद महाराज की दीक्षा लेना बहुत मुश्किल है.
फिर उन्होंने घरवालों से बात की और सब छोड़कर वृंदावन आ गई.
प्रनवी अब भागवती बन चुकी हैं.
प्रेमानंद महाराज की शरण में कृष्ण भक्ति और नाम जाप कर रही है.
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