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'प्रहार' फिल्म की स्टारकास्ट फीस
Kamesh-dwivedi
Oct 14, 2026
Oct 14, 2026
Kamesh-dwivedi
राजकुमार राव और वामिका गब्बी अभिनीत फिल्म ‘प्रहार’ 16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. इस फिल्म के कलाकारों ने अपने किरदार के लिए कितनी फीस ली.
राजकुमार राव- 12 करोड़
वामिका गब्बी- 1.5 करोड़ रुपये
जयदीप अहलावत- 2 करोड़
सिकंदर खेर- 75 लाख
प्रहार- बजट 60 करोड़ रुपये
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