'प्रहार' फिल्म की स्टारकास्ट फीस

Kamesh-dwivedi

राजकुमार राव और वामिका गब्बी अभिनीत फिल्म ‘प्रहार’ 16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. इस फिल्म के कलाकारों ने अपने किरदार के लिए कितनी फीस ली.