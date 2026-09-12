इमरान हाशमी संग फिल्म कर हुईं फेमस, अब कहां हैं प्राची देसाई?

साल 2010 में प्राची देसाई ने फिल्म ‘वन्स अपॉन अ टाइम इन मुंबई’ में काम किया. इस फिल्म में एक्ट्रेस के साथ इमरान हाशमी, अजय देवगन और कंगना रनौत नजर आए थे. इस फिल्म में उन्होंने इमरान के साथ लिपलॉक सीन दिए, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया.