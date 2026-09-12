इमरान हाशमी संग फिल्म कर हुईं फेमस, अब कहां हैं प्राची देसाई?
Kamesh-dwivedi
Sep 12, 2026
Sep 12, 2026
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प्राची देसाई मरोरंजन जगत की उन अभिनेत्रियों में शुमार हैं, जिन्होंने मात्र 17 साल की उम्र में डेब्यू किया. रातोंरात स्टार बनने के बाद वो कहीं गायब सी हो गईं. जानिए कहां हैं वो.
प्राची देसाई का जन्म 12 सितंबर 1988 को सूरत, गुजरात में हुआ था. उनका बचपन से ही एक्टिंग का शौक था. इसके चलते उन्होंने महज 17 साल की उम्र में टीवी डेब्यू किया.
साल 2006 में वह एकता कपूर के शो ‘कसम से’ में राम कपूर के साथ नजर आईं. इसमें उन्होंने अपनी उम्र से 15 साल बड़े एक्टर संग काम किया था.
साल 2008 में प्राची देसाई ने प्राची देसाई ने फिल्म ‘रॉक ऑन!’ से बॉलीवुड में डेब्यू किया. इस फिल्म में उनकी एक्टिंग के लिए उनकी खूब तारीफ हुई.
साल 2010 में प्राची देसाई ने फिल्म ‘वन्स अपॉन अ टाइम इन मुंबई’ में काम किया. इस फिल्म में एक्ट्रेस के साथ इमरान हाशमी, अजय देवगन और कंगना रनौत नजर आए थे. इस फिल्म में उन्होंने इमरान के साथ लिपलॉक सीन दिए, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया.
इंडिया डॉट कॉम की रिपोर्ट के अनुसार, ‘बोल बच्चन’ फिल्म की शूटिंग के दौरान प्राची देसाई और रोहित शेट्टी की नजदीकियों की खबरें सामने आई थीं. हालांकि, बाद में दोनों का ब्रेकअप हो गया था. रोहित शेट्टी उनसे 14 साल बड़े थे.
प्राची देसाई ने साल 2008 में फिल्म ‘रॉक ऑन!!’ से बॉलीवुड में कदम रखा था. इसके बाद उन्होंने ‘वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई’, ‘बोल बच्चन’, ‘तेरी मेरी कहानी’, ‘लाइफ पार्टनर’, ‘आई, मी और मैं’, ‘पुलिसगिरी’, ‘अजहर’ और ‘रॉक ऑन 2’ जैसी फिल्मों में अलग-अलग किरदार निभाए
प्राची देसाई इन दिनों फिल्मों से दूरी बनाए हुए हैं. फिलहाल उनके हाथ में कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है. उन्हें आखिरी बार 2024 में रिलीज हुई ZEE5 की थ्रिलर फिल्म ‘साइलेंस 2: द नाइट आउल बार शूटआउट’ में देखा गया था.