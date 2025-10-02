✕
Oct 02, 2025
Anuradha-kashyap
कोरियन ड्रामा का मज़ा अब Netflix पर – इन सीरीज़ को न करें मिस
कोरियन ड्रामा आज दुनियाभर में बहुत फेमस हैं, Netflix पर कई बेहतरीन सीरीज़ हैं. आज हम बताएँगे टॉप Korean Dramas जो आपको बांधे रखेंगे
Vincenzo एक क्राइम और कॉमेडी ड्रामा है, यह कहानी कोरियन-इटालियन वकील की है, जो न्याय पाने के लिए प्लान बनाता है.
Queen of Tears एक मैरिड कपल की लव स्टोरी है, यह ड्रामा इमोशन से भरा हुआ है. शानदार एक्टिंग और ट्विस्ट इसे देखने लायक बनाते हैं
Crash Landing on You एक रोमांटिक कहानी है, एक साउथ कोरियाई महिला गलती से नार्थ कोरिया में पहुँच जाती है. इसकी कहानी दिल छू लेती है
Itaewon Class की दोस्ती, प्यार और बदले की कहानी इसे बहुत इंटरेस्टिंग बनाती है, इसका मैसेज इंस्पायरिंग और दिल को छूने वाला है
Extraordinary Attorney Woo
में एक जज की कहानी है, वह अपनी टैलेंट और इंटेलिजेंस से मुश्किल मामलों को सुलझाती है.
My Liberation Notes
एक सिंपल परिवार की कहानी है, यह ड्रामा डेली की लाइफ और इमोशंस को खूबसूरती से दिखाता है.
Netflix पर कोरियन ड्रामा का सफर बेहद रोमांचक है, Vincenzo से लेकर Queen of Tears तक, हर कहानी आपको हंसाएगी, रुलाएगी.
Read More
बेहतर नींद और ग्लोइंग स्किन चाहिए? सोने से पहले पिएं इलायची पानी
ये 7 लिपस्टिक शेड्स हर स्किन टोन को देंगे परफेक्ट लुक!
कौन हैं 28 साल की रुक्मिणी वसंत? जिसने’कांतारा चैप्टर 1′ से लूटी लाइमलाइट
करवा चौथ पर ट्राय करें ये साड़ी स्टाइल, पति की नजरे हटना होगा मुश्किल