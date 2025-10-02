Inkhabar Hindi News
Oct 02, 2025
Anuradha-kashyap

कोरियन ड्रामा का मज़ा अब Netflix पर – इन सीरीज़ को न करें मिस

कोरियन ड्रामा आज दुनियाभर में बहुत फेमस हैं, Netflix पर कई बेहतरीन सीरीज़ हैं.  आज हम बताएँगे टॉप Korean Dramas जो आपको बांधे रखेंगे

Vincenzo एक क्राइम और कॉमेडी ड्रामा है, यह कहानी कोरियन-इटालियन वकील की है, जो न्याय पाने के लिए प्लान बनाता है.

Queen of Tears एक मैरिड कपल की लव स्टोरी है, यह ड्रामा इमोशन से भरा हुआ है. शानदार एक्टिंग और ट्विस्ट इसे देखने लायक बनाते हैं

Crash Landing on You एक रोमांटिक कहानी है, एक साउथ कोरियाई महिला गलती से नार्थ कोरिया में पहुँच जाती है. इसकी कहानी दिल छू लेती है

Itaewon Class की दोस्ती, प्यार और बदले की कहानी इसे बहुत इंटरेस्टिंग बनाती है, इसका मैसेज इंस्पायरिंग और दिल को छूने वाला है

Extraordinary Attorney Woo में एक जज की कहानी है, वह अपनी टैलेंट और इंटेलिजेंस से मुश्किल मामलों को सुलझाती है.

My Liberation Notes एक सिंपल परिवार की कहानी है, यह ड्रामा डेली की लाइफ और इमोशंस को खूबसूरती से दिखाता है.

Netflix पर कोरियन ड्रामा का सफर बेहद रोमांचक है, Vincenzo से लेकर Queen of Tears तक, हर कहानी आपको हंसाएगी, रुलाएगी.

