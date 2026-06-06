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पूजा हेगड़े का सिनेमाई करियर

Kamesh-dwivedi
Jun 06, 2026
Jun 06, 2026
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अभिनेत्री पूजा हेगड़े इन दिनों वरुण धवन अभिनीत फिल्म ‘है जवानी तो इश्क होना है’ में नजर आ रही हैं.

पूजा हेगड़े का जन्म 13 अक्टूबर 1990 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था.

पूजा हेगड़े ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत साल 2012 में तमिल फिल्म 'मुगामूडी' में एक यादगार भूमिका से हुई

एक्ट्रेस ने तेलुगु सिनेमा में कदम रखा और नागा चैतन्य अक्किनेनी के साथ फिल्म 'ओका लैला कोसम' से डेब्यू किया

तेलुगु फिल्म 'डीजे: दुव्वाडा जगन्नाथम' से उन्हें खूब प्रसिद्धि मिली

साल 2016 में, उन्होंने आशुतोष गोवारिकर की भव्य ऐतिहासिक फिल्म 'मोहनजो दारो' से हिंदी सिनेमा में डेब्यू किया.

पूजा हेगड़े न केवल अपनी अभिनय प्रतिभा के लिए जानी जाती हैं, बल्कि एक प्रशिक्षित भरतनाट्यम नृत्यांगना के रूप में भी प्रसिद्ध हैं

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