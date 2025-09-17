फिल्मी सितारों ने पीएम मोदी को दी 75वें जन्मदिन की शुभकामनाएँ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वाँ जन्मदिन फिल्म इंडस्ट्री ने खास अंदाज में मनाया। कई बड़े सितारों ने शुभकामनाएँ दीं, नए गाने और फिल्म की घोषणा भी हुई।

शाहरुख खान ने वीडियो संदेश में कहा  “आपकी यात्रा हौसला बढ़ाने वाली है। आपकी मेहनत और नियम हर किसी के लिए मिसाल है। 75 साल की उम्र में भी आपकी ताक़त हम जैसे युवाओं से ज़्यादा है।

आमिर ख़ान ने कहा  “देश के विकास में आपका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। ऊपरवाला आपको शक्ति दे।” आलिया भट्ट ने भी शुभकामना दी – “आपका राह दिखाना देश को और आगे ले जाएगा।”

संगीतकार शंकर महादेवन ने खास गाना “आदरणीय है देश मेरा” रिलीज किया। उन्होंने लिखा “यह गाना प्रधानमंत्री और हमारे महान देश को समर्पित है।

मोदी जी की जीवन यात्रा पर आधारित बायोपिक फिल्म “मा वंदे” की घोषणा हुई। इसमें एक्टर उन्नी मुकुंदन मोदी जी का किरदार निभाएँगे। यह फिल्म उनके बचपन से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक की कहानी दिखाएगी।

अन्य सितारों ने भी शुभकामनाएँ दीं। अजय देवगन, रजनीकांत और कमल हासन ने लंबे जीवन और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। पूरे फिल्म जगत ने जन्मदिन को खास बना दिया।