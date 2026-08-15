पीएम मोदी का रिकॉर्ड: 2014 से 2026 तक कितने मिनट तक चले भाषण?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पूरे 78 मिनट का भाषण दिया, जो पिछले चार वर्षों में उनका सबसे छोटा स्वतंत्रता दिवस भाषण है
2025 में पीएम मोदी ने लाल किले से 103 मिनट तक भाषण दिया, जो किसी भी प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया अब तक का सबसे लंबा स्वतंत्रता दिवस का भाषण था
उनका पिछला रिकॉर्ड 2024 में बना था, जब उनका भाषण 98 मिनट तक चला था, जो 2016 में दिए गए उनके 96 मिनट के भाषण से अधिक था
पीएम मोदी का अब तक का सबसे छोटा स्वतंत्रता दिवस भाषण 2017 में था, जब उन्होंने 56 मिनट तक भाषण दिया था
2014 से शुरुआत करते हुए, 65 मिनट के अपने पहले भाषण में पीएम मोदी ने खुद को राष्ट्र का 'प्रधान सेवक' बताया और जन धन योजना का शुभारंभ किया
2015 में, 88 मिनट के भाषण में उन्होंने गांवों को 1,000 दिनों के भीतर बिजली पहुंचाने की बात कही और एक रैंक, एक पेंशन की मांग को स्वीकार किया
2016 में, उनके 96 मिनट के भाषण में स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन में 20% की वृद्धि की बात थी, भ्रष्टाचार विरोधी और काले धन के खिलाफ अभियान पर भी जोर दिया गया
2018 में 83 मिनट के भाषण में उन्होंने गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन का अनावरण किया और आयुष्मान भारत परियोजना लॉन्च की तारीख निर्धारित की
2019 में 92 मिनट के भाषण में स्वच्छता, एलपीजी कनेक्शन और विद्युतीकरण में हुई प्रगति की बात की, अपने पहले कार्यकाल के बाद सुनिश्चित नेतृत्व पर जोर दिया
2020 के 90 मिनट के भाषण में उन्होंने महामारी के बीच आत्मनिर्भरता पर बल दिया और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना प्रस्तुत की
2021 में 88 मिनट का भाषण टीकाकरण अभियान और आर्थिक सुधार पर केंद्रित था
2022 में उन्होंने 74 मिनट का भाषण दिया, जिसमें उन्होंने स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया और 'पंच प्राण' के माध्यम से जीवनशैली में बदलाव का आह्वान किया
2023 में 90 मिनट के भाषण में उन्होंने राष्ट्रीय लचीलेपन और महिला नेतृत्व वाले विकास पर प्रकाश डाला