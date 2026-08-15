पीएम मोदी का रिकॉर्ड: 2014 से 2026 तक कितने मिनट तक चले भाषण?

2016 में, उनके 96 मिनट के भाषण में स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन में 20% की वृद्धि की बात थी, भ्रष्टाचार विरोधी और काले धन के खिलाफ अभियान पर भी जोर दिया गया