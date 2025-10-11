✕
Oct 11, 2025
Anshika-thakur
पीएम किसान सम्मानि निधि पाने के लिए जानें 10 शर्तें
ई-केवाईसी ज़रूरी है: किसानों को अगली किस्त लेने के लिए अपना ई-केवाईसी कराना जरूरी है
जमीन के रिकॉर्ड: अगली किस्त पाने के लिए किसानों को अपनी जमीन का सही रिकॉर्ड दिखाना होगा
बैंक खाता लिंक: आधार के साथ बैंक खाता जोड़ना जरूरी है नहीं तो अगली किस्त नहीं आएगी
गलत जानकारी से बचें: फॉर्म में छोटी-छोटी गलतियाँ भी किस्त रुकने का कारण बन सकती हैं
ऑनलाइन स्थिति जांचें: किसान अपनी किस्त की स्थिति और बेनेफिशियरी लिस्ट ऑनलाइन चेक कर सकते हैं
सीएससी से सहायता लें: यदि ई-केवाईसी में समस्या आ रही है, तो नजदीकी सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) से सहायता प्राप्त करें
हेल्पलाइन नंबर: किसान हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं
नियमित अपडेट्स प्राप्त करें: PM-KISAN की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नियमित रूप से अपडेट्स चेक करें
नज़दीकी अधिकारियों से बात करें: किसान अपने जिले के कृषि विभाग या लेखपाल से बात करके जमीन से जुड़ी मदद ले सकते हैं
समय पर कार्रवाई करें: समय रहते सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करें ताकि अगली किस्त में कोई रुकावट न आए
