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गर्मियों में घूमने के लिए शानदार हैं ये 6 जगहें
Kunal-mishra
Jul 18, 2026
Jul 18, 2026
Kunal-mishra
गर्मियों में घूमने के लिए शानदार हैं ये 6 जगहें
अंडमान बारिश में अंडमान जाने से परहेज करना चाहिए.
डार्जलिंग बारिश में डार्जलिंग भी नहीं जाना चाहिए.
उत्तराखंड अगर आप उत्तराखंड जा रहे हों तो न जाएं.
असम मानसून में असम जाने से बचना चाहिए.
मुंबई भारी बारिश में मुंबई जाने से बचना चाहिए.
मसूरी ऐसे में मसूरी नहीं जाना चाहिए.
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