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सालभर सुख-शांति के लिए पितृ पक्ष में अवश्य करें 8 उपाय!

Kajal-jain
Sep 27, 2026
Sep 27, 2026
Kajal-jain

दक्षिण दिशा को पितरों की दिशा माना गया है, जहां हर शाम घी का दीपक जलाने से उनकी कृपा मिलती है

रोज सुबह स्नान करने के बाद साफ जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर पितरों का नाम लेकर अर्पित कर सकते हैं

रोज सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल, गंगाजल और काले तिल मिलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों को जल अर्पित करें

भोजन बनाते समय पहली रोटी गाय के लिए निकालें, हरा चारा या गुड़-रोटी खिलाने से भी पितृ दोष शांत होता है

पितृ पक्ष में कौवे, कुत्ते और चींटियों या पक्षियों के लिए भोजन का एक हिस्सा जरूर रखें

सुबह पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं, शाम के समय पीपल के नीचे काले तिल डालकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं

पितृ पक्ष में अपनी क्षमता के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराएं, गरीब और जरूरतमंदों को आटा, चावल, दाल, घी, नमक और कपड़ों का दान करें

15 दिनों तक घर में पूरी तरह सात्विक भोजन बिना प्याज-लहसुन का बनाएं, मांस, मदिरा और तामसिक चीजों से दूर रहें

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