फटे और काले होंठों से हैं परेशान? अपनाएं ये 5 आसान घरेलू उपाय

मौसम में बदलाव, शरीर में पानी की कमी, धूप का असर और होंठों को बार-बार चाटने की आदत के कारण होंठ अपनी नमी खोने लगते हैं. इससे वे रूखे, फटे और काले दिखाई देने लगते हैं.