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फटे और काले होंठों से हैं परेशान? अपनाएं ये 5 आसान घरेलू उपाय
Webstoryeditor
Jun 14, 2026
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मौसम में बदलाव, शरीर में पानी की कमी, धूप का असर और होंठों को बार-बार चाटने की आदत के कारण होंठ अपनी नमी खोने लगते हैं. इससे वे रूखे, फटे और काले दिखाई देने लगते हैं.
क्यों काले और फटने लगते हैं होंठ?
मौसम में बदलाव, शरीर में पानी की कमी, धूप का असर और होंठों को बार-बार चाटने की आदत के कारण होंठ अपनी नमी खोने लगते हैं. इससे वे रूखे, फटे और काले दिखाई देने लगते हैं.
शहद और चीनी से करें नेचुरल स्क्रब
मौसम में बदलाव, शरीर में पानी की कमी, धूप का असर और होंठों को बार-बार चाटने की आदत के कारण होंठ अपनी नमी खोने लगते हैं. इससे वे रूखे, फटे और काले दिखाई देने लगते हैं.
नारियल तेल देगा गहरी नमी
चुकंदर प्राकृतिक रंगत देने के लिए जाना जाता है. रात में सोने से पहले होंठों पर थोड़ा चुकंदर का रस लगाने से होंठों की रंगत निखारने में मदद मिल सकती है.
चुकंदर का रस बढ़ा सकता है गुलाबीपन
एलोवेरा में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और मॉइस्चराइजिंग गुण होंठों को पोषण देने का काम करते हैं. ताजा एलोवेरा जेल को कुछ मिनट तक होंठों पर लगाने से रूखापन कम हो सकता है.
एलोवेरा जेल से मिलेगा पोषण
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