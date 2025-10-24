✕
Oct 24, 2025
Komal-singh
क्यों अचार को स्टील के बर्तन में नहीं रखना चाहिए
अचार सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि लंबे समय तक इसे सुरक्षित और टेस्टी रखने के लिए सही स्टोरेज बहुत जरूरी है.
बहुत से लोग गलती से अचार स्टील के बर्तन में रख देते हैं, जिससे उसका स्वाद और सेहत दोनों प्रभावित हो सकते हैं.
तो चलिए जानते है आखिर किस तरीके के बरतन में अचार को रखना चाहिए और क्यों
स्टील के बर्तन में अचार रखने पर अचार का एसिड और मसाले धातु के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया कर सकते हैं.
इससे अचार का स्वाद बदल सकता है और कभी-कभी यह हानिकारक भी हो सकता है.
अचार की ताजगी और रंग स्टील के बर्तन में लंबे समय तक नहीं टिकते. धातु अचार के रंग को फीका कर देती है और इसका आकर्षक रूप कम हो जाता है.
अचार में मौजूद तीखा और मसालेदार स्वाद स्टील के बर्तन में जल्दी फीका पड़ जाता है. इससे अचार की खुशबू और स्वाद में फर्क पड़ता है.
स्टील और अचार की रासायनिक प्रतिक्रिया से थोड़ी मात्रा में धातु अचार में मिल सकती है. लगातार सेवन से यह पेट और पाचन पर नकारात्मक असर डाल सकता है.
अचार को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए ग्लास, सिरेमिक या प्लास्टिक के एयरटाइट बर्तन सबसे अच्छे हैं. ये अचार के स्वाद, रंग और गुणवत्ता को बनाए रखते हैं.
