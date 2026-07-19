घर पर फोन साफ करने की ये छोटी गलती पड़ सकती है भारी! जानें सही और सुरक्षित तरीका
Anshika-thakur
Jul 19, 2026
Jul 19, 2026
Anshika-thakur
घर पर फोन साफ करने की ये छोटी गलती पड़ सकती है भारी! जानें सही और सुरक्षित तरीका
अपने फोन को साफ करने के लिए कभी भी पेपर टॉवल, टिश्यू या खुरदरे कपड़े का इस्तेमाल न करें क्योंकि इनसे डिस्प्ले पर खरोंच आ सकती है और स्क्रीन की सुरक्षात्मक कोटिंग खराब हो सकती है.
अपने फोन को पानी या घर में इस्तेमाल होने वाले सफाई वाले लिक्विड से साफ करने से बचें. नमी डिवाइस के अंदर जा सकती है और अंदरूनी पुर्जों को नुकसान पहुंचा सकती है.
फ़ोन पर सीधे लिक्विड स्प्रे न करें. अगर सफाई वाले घोल की जरूरत हो तो उसे पहले हल्के से माइक्रोफाइबर कपड़े पर स्प्रे करें और फिर धीरे से स्क्रीन को पोंछें.
डिस्प्ले को नुकसान पहुंचाए बिना उंगलियों के निशान, धूल और दाग-धब्बों को सुरक्षित रूप से हटाने के लिए सिर्फ साफ माइक्रोफाइबर कपड़े का इस्तेमाल करें.
अल्कोहल-बेस्ड या तेज केमिकल वाले क्लीनर का इस्तेमाल करने से बचें, जब तक कि वे खास तौर पर स्मार्टफोन स्क्रीन के लिए न बने हों, क्योंकि वे ओलिओफ़ोबिक (उंगलियों के निशान से बचाने वाली) कोटिंग को हटा सकते हैं.
साफ करते समय ज्यादा जोर न लगाएं. स्क्रीन को धीरे से पोंछने से खरोंच नहीं आती और डिस्प्ले सुरक्षित रहता है.
अच्छी क्वालिटी वाले टेम्पर्ड ग्लास स्क्रीन प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करने से खरोंच कम हो सकती है, ओरिजिनल स्क्रीन कोटिंग सुरक्षित रह सकती है और डिस्प्ले लंबे समय तक नया जैसा दिख सकता है.