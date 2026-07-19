घर पर फोन साफ करने की ये छोटी गलती पड़ सकती है भारी! जानें सही और सुरक्षित तरीका

अल्कोहल-बेस्ड या तेज केमिकल वाले क्लीनर का इस्तेमाल करने से बचें, जब तक कि वे खास तौर पर स्मार्टफोन स्क्रीन के लिए न बने हों, क्योंकि वे ओलिओफ़ोबिक (उंगलियों के निशान से बचाने वाली) कोटिंग को हटा सकते हैं.