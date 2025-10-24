Inkhabar Hindi News
Oct 24, 2025
Anshika-thakur

जाने 23 अक्टूबर 2025 को आपके शहर में पेट्रोल की ताज़ा कीमतें

दिन की शुरुआत सूरज की रौशनी के साथ-साथ पेट्रोल के नए रेट के साथ भी होती है

चलिए जानते हैं आपके शहर के ताजा पेट्रोल रेट क्या हैं

दिल्ली में पेट्रोल की कीमत एक लीटर के लिए आज 94.77 रुपये है

दिन की शुरुआत सूरज की रौशनी के साथ-साथ पेट्रोमुंबई में पेट्रोल की कीमत एक लीटर के लिए आज 103.50 रुपये हैल के नए रेट के साथ भी होती है

कोलकाता में पेट्रोल की कीमत एक लीटर के लिए आज 105.41 रुपये है

चेन्नई में पेट्रोल की कीमत एक लीटर के लिए आज 100.80 रुपये है

बैंगलोर में पेट्रोल की कीमत एक लीटर के लिए आज 102.92 रुपये है

हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत एक लीटर के लिए आज 107.46 रुपये है

जयपुर में पेट्रोल की कीमत एक लीटर के लिए आज 104.72 रुपये है

Read More
आज 24 अक्टूबर को आपके शहर में क्या है पेट्रोल की ताज़ा कीमत?गैस और ब्लोटिंग की समस्या? अपनाएं ये 5 आसान घरेलू नुस्खेदिमाग तेज रखना है, तो इन फूड्स से रहें दूरभारत में इंटरनेट का सफर: जानिए शुरुआत से आज तक की कहानी!