Oct 24, 2025
जाने 23 अक्टूबर 2025 को आपके शहर में पेट्रोल की ताज़ा कीमतें
दिन की शुरुआत सूरज की रौशनी के साथ-साथ पेट्रोल के नए रेट के साथ भी होती है
चलिए जानते हैं आपके शहर के ताजा पेट्रोल रेट क्या हैं
दिल्ली में पेट्रोल की कीमत एक लीटर के लिए आज 94.77 रुपये है
कोलकाता में पेट्रोल की कीमत एक लीटर के लिए आज 105.41 रुपये है
चेन्नई में पेट्रोल की कीमत एक लीटर के लिए आज 100.80 रुपये है
बैंगलोर में पेट्रोल की कीमत एक लीटर के लिए आज 102.92 रुपये है
हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत एक लीटर के लिए आज 107.46 रुपये है
जयपुर में पेट्रोल की कीमत एक लीटर के लिए आज 104.72 रुपये है
