Oct 15, 2025
Anshika-thakur
जाने 15 अक्टूबर 2025 को आपके शहर में पेट्रोल की ताज़ा कीमतें
दिल्ली में पेट्रोल की कीमत एक लीटर के लिए आज 94.77 रुपये है
मुंबई में पेट्रोल की कीमत एक लीटर के लिए आज 103.50 रुपये है
कोलकाता में पेट्रोल की कीमत एक लीटर के लिए आज 105.41 रुपये है
चेन्नई में पेट्रोल की कीमत एक लीटर के लिए आज 100.80 रुपये है
बैंगलोर में पेट्रोल की कीमत एक लीटर के लिए आज 102.92 रुपये है
हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत एक लीटर के लिए आज 107.46 रुपये है
अहमदाबाद में पेट्रोल की कीमत एक लीटर के लिए आज 94.56 रुपये है
जयपुर में पेट्रोल की कीमत एक लीटर के लिए आज 104.41 रुपये है
पुणे में पेट्रोल की कीमत एक लीटर के लिए आज 103.82 रुपये है
