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गुरुवार को करें ये उपाय, खुश होंगे विष्णु भगवान
Deepika-pandey
Jun 10, 2026
Jun 10, 2026
Deepika-pandey
इस दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की पूजा करें.
पीले कपड़े पहलें और पीली चीजों का इस्तेमाल करें.
केले के पेड़ की पूजा करें.
गुड़ और चने का भोग लगाएं.
विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें.
पीली चीजों को दान करें.
तुलसी की पूजा करें.
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