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शुक्रवार को करें ये उपाय, धन-धान्य से भरा रहेगा घर
Deepika-pandey
Jun 11, 2026
Jun 11, 2026
Deepika-pandey
जल में गुलाब जल डालकर स्नान करें.
मां लक्ष्मी का व्रत और पूजन करें.
मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं.
मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं.
लाल फूल और चावल मां के चरणों में अर्पित करें.
श्री सूक्त का पाठ करें.
चींटियों और गाय को भोजन
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