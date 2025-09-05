आप भी अपने घर पर आसान तरीके से ये टेस्टी और सॉफ्ट चॉकलेट केक

 ओवन को 175°C (350°F) पर प्रीहीट करें। 2 गोल केक टिन (8 इंच) को ग्रीस कर लें और हल्का मैदा छिड़क दें।

एक बड़े बाउल में मैदा, कोको पाउडर, चीनी, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और नमक को छानकर मिला लें

अब इसमें अंडे, दूध, तेल और वेनिला डालें।मिक्सर या व्हिस्क से अच्छी तरह फेंटें (लगभग 2 मिनट) जब तक बैटर स्मूद न हो जाए।

अब धीरे-धीरे गर्म पानी या कॉफी डालें और मिलाएं।तैयार बैटर को टिन में डालें और ओवन में रखें।

30–35 मिनट तक बेक करें या जब तक टूथपिक डालने पर वह साफ बाहर आए।केक को ठंडा होने दें, फिर फ्रॉस्टिंग करें या ऐसे ही परोसें।