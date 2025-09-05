\u0905\u0917\u0930 \u0906\u092a \u0938\u094b\u091a\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902 \u0915\u093f \u091a\u0949\u0915\u0932\u0947\u091f \u0915\u0947\u0915 \u092c\u0928\u093e\u0928\u093e \u0938\u093f\u0930\u094d\u092b\u093c \u092c\u0947\u0915\u0930\u0940 \u0936\u0947\u092b\u094d\u0938 \u0915\u093e \u0915\u093e\u092e \u0939\u0948 \u2014 \u0924\u094b \u091c\u093c\u0930\u093e \u0930\u0941\u0915\u093f\u090f! \u0907\u0938 \u0906\u0938\u093e\u0928, \u091d\u091f\u092a\u091f \u0914\u0930 \u090f\u0915\u0926\u092e \u091f\u0947\u0938\u094d\u091f\u0940 \u091a\u0949\u0915\u0932\u0947\u091f \u0915\u0947\u0915 \u0930\u0947\u0938\u093f\u092a\u0940 \u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925 \u0906\u092a \u092d\u0940 \u0905\u092a\u0928\u0947 \u0915\u093f\u091a\u0928 \u092e\u0947\u0902 \u092c\u0928\u093e \u0938\u0915\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902 \u090f\u0915\u0926\u092e \u092c\u0947\u0915\u0930\u0940 \u091c\u0948\u0938\u093e \u0938\u094d\u092a\u0902\u091c\u0940 \u0915\u0947\u0915\u0964