Nov 28, 2025
Karishma-upadhyay
इन लोगों के लिए जहर से कम नहीं सर्दियों की रानी कही जाने वाली हरी मटर, भूलकर भी न करें सेवन!
भारत के हर घर में सर्दियों के मौसम में तो रोजाना की हरी मटर से कुछ न कुछ बनाकर खाया जाता है.
दरअसल हरी मटर को सर्दियों की रानी भी कहा जाता है, जिसे ज्यादातर लोग काफी चाव से खाना पसंद करते हैं.
ऐसे में अगर आपको या आपके घर वालों को भी हरी मटर काफी पसंद है और रोजाना ही कुछ न चीजें बनाकर खा रहे हैं.
तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि किन लोगों को हरी मटर का सेवन करना सेहत के लिए जानलेवा साबित हो सकता है.
मटर का ज्यादा सेवन करने से इर्रिटेबल बाउल सिंड्रोम और डायरिया की परेशानी हो सकती है.
डायरिया के मरीज-
मटर में मौजूद प्रोटीन और कार्ब्स वजन, मोटापे और बॉडी फैट को बढ़ाते हैं. ऐसे में इसे खाने के लिए अच्छे से पकाएं.
वजन घटाने वाले-
मटर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है, जो पाचन को प्रभावित करके गैस, सूजन या पेट दर्द का कारण बन सकती है.
गैस-एसिडिटी वाले-
मटर में प्यूरीन की अधिक मात्रा किडनी में स्टोन का खतरा बढ़ा सकती है, तो मटर का सेवन न करें.
यूरिक एसिड के मरीज-
मटर में शुगर और कार्बोहाइड्रेट होता है, जो ब्लड शुगर के स्तर को बढ़ा सकता है, तो इसका सेवन सीमित मात्रा में करें.
डायबिटीज के मरीज-
बच्चों को पसंद आएंगे ये 8 पोषण और स्वाद से भरपूर ब्रेकफास्ट ऑप्शंस, आप भी जरूर करें ट्राई!