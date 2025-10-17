✕
Oct 17, 2025
Karishma-upadhyay
ये हैं भारत के 7 सबसे खूबसूरत वाटरफॉल्स, जिन्हें देखने विदेश से भी आते हैं लोग!
भारत के झरने सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य ही नहीं, बल्कि रोमांच और सुकून का भी अनुभव कराते हैं.
तो ऐसे में आइए जानते हैं भारत के 7 सबसे खूबसूरत वाटरफॉल्स के बारे में, जिन्हें देखने विदेश से भी लोग आते हैं.
830 फीट ऊंचा ये झरना भारत का दूसरा सबसे ऊंचा वॉटरफॉल है.
जोग फॉल्स (कर्नाटक)-
दूध जैसे गिरते पानी के कारण इसका नाम दूधसागर पड़ा, जो मानसून में बेहद खूबसूरत लगता है.
दूधसागर फॉल्स (गोवा)-
ये एशिया का सबसे ऊंचा गिरने वाला वाटरफॉल है, जिसकी कहानी भी उतनी ही रहस्यमयी है.
नोहकलिकाई फॉल्स (मेघालय)-
इसे दक्षिण भारत का नियाग्रा कहा जाता है, जिसे फिल्मों में भी खूब दिखाया गया है.
अथिराप्पिल्ली फॉल्स (केरल)-
संगमरमर की घाटियों के बीच गिरता ये झरना बेहद मनमोहक है.
भेड़ाघाट जलप्रपात (मध्य प्रदेश)-
ये कम फेमस लेकिन बेहद सुंदर है, साथ ही यहां की हरियाली और ठंडक मन को भा जाती है.
बरफानी फॉल्स (छत्तीसगढ़)-
ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए ये एक हिडेंन जेम हैं, जहां प्रकृति का असली रूप दिखता है.
केसरी फॉल्स (उत्तराखंड)-
