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‘पहला प्यार दूसरी बार’ फिल्म के स्टारकास्ट
Sohail-rahman
Sep 24, 2026
Sep 24, 2026
Sohail-rahman
लव रंजन की अपकमिंग फिल्म ‘पहला प्यार दूसरी बार’ से 6 नए कलाकार बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं.
हालांकि, इनमें से कुछ कलाकार पहले भी छोटा-मोटा रोल कर चुके हैं.
लेकिन पहली बार किसी बड़ी फिल्म में मुख्य किरदार निभाते हुए नजर आएंगे.
स्पर्श वालिया एक उभरते हुए भारतीय फिल्म और थिएटर अभिनेता हैं.
अलीशा चोपड़ा एक भारतीय अभिनेत्री और प्रोड्यूसर हैं.
कुणाल वैद्य एक उभरते हुए एक्टर हैं.
साक्षी वैद्य एक भारतीय अभिनेत्री और मॉडल हैं.
तुषार छिब्बर एक उभरते हुए भारतीय एक्टर हैं.
सरगुन कौर लूथरा एक भारतीय टेलीविजन और फिल्म अभिनेत्री हैं.
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