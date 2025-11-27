✕
Nov 27, 2025
Karishma-upadhyay
क्या आप अभी भी सोता है बच्चों के साथ? तो जानें किस उम्र के बाद छोड़ देनी चाहिए ये आदत!
आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे अक्सर अपने मां-बाप के साथ सोते हैं, क्योंकि उन्हें सुरक्षा, अपनापन और आराम महसूस होता है.
बता दें कि शुरुआती उम्र में ये आदत सामान्य है और बच्चे के भावनात्मक विकास में भी काफी मदद करती है.
लेकिन जैसे-जैसे बच्चा 3 से 4 साल का होने लगता है, तो उसे धीरे-धीरे अलग सोने की आदत डालनी चाहिए.
ऐसे में 5 साल की उम्र तक के बच्चे को अपना अलग बिस्तर और कमरा दे देना बेहतर माना जाता है.
बता दें कि लंबे समय तक साथ सोने से बच्चे में आत्मनिर्भरता की कमी और डर की आदत बनी रह सकती है.
वहीं बच्चों को अलग सुलाने से बच्चा आत्मविश्वासी बनता है और अपनी दिनचर्या खुद संभालना भी सीखता है.
ऐसे में माता-पिता के लिए भी ये जरूरी है कि उन्हें अपनी नींद पूरी करने की और निजी समय भी मिल सके.
ध्यान रखें कि अगर बच्चा डरता है, तो शुरुआत में उसके कमरे में हल्की रोशनी रखना या कहानी सुनाना मददगार होता है.
बता दें कि धीरे-धीरे बच्चे को समझाकर और प्यार से अलग सोने की आदत डालना सबसे सुरक्षित तरीका है.
